В Сибири раскрыли нарколабораторию с кураторами с Украины

В Новосибирской области обнаружили нарколабораторию, которую организовал местный житель под руководством украинских кураторов. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным правоохранителей, ранее судимый за сбыт наркотиков мужчина организовал нарколабораторию на деньги кураторов с Украины. Он планировал сбывать запрещенные вещества оптовыми партиями.
В ходе обыска частного дома в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района сотрудники спецслужбы изъяли более 40 кг готового синтетического наркотика, а также свыше полутора тонн химических реактивов.
Фигурант арестован, в отношении него возбуждено дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.
Новосибирск, Зоя Осколкова
