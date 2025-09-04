российское информационное агентство 18+

В Сибири раскрыли нарколабораторию с кураторами с Украины

В Новосибирской области обнаружили нарколабораторию, которую организовал местный житель под руководством украинских кураторов. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным правоохранителей, ранее судимый за сбыт наркотиков мужчина организовал нарколабораторию на деньги кураторов с Украины. Он планировал сбывать запрещенные вещества оптовыми партиями.

В ходе обыска частного дома в поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района сотрудники спецслужбы изъяли более 40 кг готового синтетического наркотика, а также свыше полутора тонн химических реактивов.

Фигурант арестован, в отношении него возбуждено дело по статье о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Новосибирск, Зоя Осколкова

