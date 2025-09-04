Украинские дроны атаковали рейсовые автобусы в Брянской области

Вооруженные формирования Украины целенаправленно атаковали FPV-дронами рейсовый автобус на автодороге между поселками Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района в Брянской области.

Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате «варварских действий киевского режима» ранен водитель автотранспорта.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор, добавив, что пассажиров в автобусе не было.

По его словам, это не единственный удар по пассажирскому транспорту. «Еще один удар по пассажирскому автотранспорту укронацисты нанесли в селе Чуровичи. Главное, что никто не пострадал», – отметил Богомаз в своем телеграм-канале.

Брянск, Анастасия Смирнова

