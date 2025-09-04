российское информационное агентство 18+

В Белгородской области погиб мирный житель при атаке ВСУ

В результате удара вооруженных формирований Украины в Грайворонском округе Белгородской области погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Безымено FPV-дрон ударил по территории частного домовладения. Мужчина, который в момент атаки находился на улице, от полученных ранений скончался на месте», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«В селе Глотово от удара дрона ранена женщина. У пострадавшей минно-взрывная травма, баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги», – отметил Гладков.

По его словам, в Грайворонской центральной районной больнице ей оказывается вся необходимая помощь.

Информация о последствиях атак уточняется.

