Житель Башкирии месяц хранил труп убитой возлюбленной в сарае

Жителя Башкирии подозревают в жестоком убийстве женщины. Мужчина месяц хранил труп в сарае, а потом расчленил его.
По данным следствия, 10 августа 49-летний сельский житель задушил свою возлюбленную во время пьяной ссоры, а затем спрятал тело в сарае.
Спустя три недели, попытавшись скрыть следы преступления, он расчленил труп с помощью топора и ножа, а затем развез останки по разным местам Белебея.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Уфа, Зоя Осколкова
