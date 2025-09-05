Житель Башкирии месяц хранил труп убитой возлюбленной в сарае

Жителя Башкирии подозревают в жестоком убийстве женщины. Мужчина месяц хранил труп в сарае, а потом расчленил его.

По данным следствия, 10 августа 49-летний сельский житель задушил свою возлюбленную во время пьяной ссоры, а затем спрятал тело в сарае.

Спустя три недели, попытавшись скрыть следы преступления, он расчленил труп с помощью топора и ножа, а затем развез останки по разным местам Белебея.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube