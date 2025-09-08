Гражданина Азербайджана задержали за подготовку терактов на Ставрополье

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана за подготовку терактов в городах Ессентуки и Ставрополе. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Как отметили в спецслужбе, иностранец инициативно вступил в состав запрещенной на территории России украинской террористической организации.

«По заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе», – сообщили в ФСБ.

Задержанный ранее служил в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана, уточнили в ведомстве. По данным спецслужбы, используя специальные знания и навыки, он планировал собрать несколько самодельных взрывных устройств. Для этого мужчина приобрел по указанию кураторов необходимые элементы и поражающие элементы, которые спрятал в специально оборудованном тайнике.

«В ходе следственных действий у террориста изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие сведения, изобличающие его противоправную деятельность в интересах украинской терорганизации», – говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

На видео допроса, распространенном ФСБ, фигурант признался в подготовке теракта и сообщил, что дал присягу украинским террористам, чтобы доказать им свою верность.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube