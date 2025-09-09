российское информационное агентство 18+

Вторник, 9 сентября 2025, 15:20 мск

В Подмосковье задержали крупную партию наркотиков в катушках с кабелем

В Московской области полицейские задержали «Газель», в которой перевозили полтонны наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Грузовик остановили для проверки на 43-м километре автодороги М-11 «Нева». Водитель и пассажир сообщили, что перевозят четыре металлические катушки с кабелем.

При детальном осмотре выяснилось, что в грузе спрятаны 479 свертков с порошкообразным веществом общим весом свыше 500 кг.

Водитель и пассажир «Газели» задержаны. По их словам, они перевозили наркотики по указанию неизвестных кураторов. Партию загрузили в Ленинградской области и должны были доставить в Москву.

Москва, Зоя Осколкова

