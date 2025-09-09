Силы ПВО почти за час сбили 10 украинских беспилотников над Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны почти за час уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 13:30 до 14:45 мск.

Ранее Минобороны России сообщало, в течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 31 вражеский беспилотник самолетного типа над шестью российскими регионами и Черным морем. Два из них были нейтрализованы над Краснодарским краем, еще столько же БПЛА перехватили над Крымом.

Семь дронов сбили над территорией Белгородской области, три – над Курской областью, по одному – над Тамбовской и Воронежской областями. Кроме того, 15 беспилотников ликвидированы над акваторией Черного моря.

Москва, Анастасия Смирнова

