Жительница Белгородской области получила ранение при атаке дронов ВСУ

В селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого украинского беспилотного летательного аппарата ранена женщина. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Необходимая помощь оказывается», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Как сообщалось ранее, сегодня ВСУ предприняли новые попытки массированной атаки по российским регионам. С 17:40 мск 9 сентября до 14:00 мск 10 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности более 180 украинских беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

