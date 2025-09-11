российское информационное агентство 18+

В Якутии изъяли партию наркотиков на 1 млрд рублей

В Якутии правоохранители пресекли канал незаконного оборота наркотиков. Изъята партия запрещенных веществ стоимостью 1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«В результате проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 24,5 килограмма, на сумму около 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Операция проводилась совместно с коллегами из Магаданской области. Задержаны шестеро подозреваемых в организации крупного канала поставки наркотиков из центральных регионов России.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств и психотропных веществ, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Якутск, Зоя Осколкова

