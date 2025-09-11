российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 сентября 2025, 21:22 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области, пострадали шестеро, включая ребенка

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов один мирный житель погиб и шестеро, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. «От полученных ранений мужчина скончался на месте», – отметил губернатор.

В селе Весёлая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. «Ранены 13-летний ребёнок и мужчина. Девочку с проникающим осколочным ранением бедра доставили в детскую областную клиническую больницу. Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей. Мужчину с рваной раной стопы скорая доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщил Гладков.

Вместе с тем в Белгороде в результате детонации БПЛА рядом с многоквартирным домом пострадал мужчина. «С осколочным ранением живота и баротравмой бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу. В доме повреждены фасад и остекление. Также посечён фасад социального объекта», – пояснил глава Белгородской области.

Кроме того, в медицинское учреждение обратилась ещё одна женщина, пострадавшая в результате утренней атаки беспилотника. «У неё диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно», – отметил он.

В то еж время в хуторе Жданов Яковлевского округа двое мужчин пострадали после атаки беспилотника. Один получил непроникающее осколочное ранение, другой – баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали им помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались, рассказал белгородский губернатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в период в период с 14:00 до 17:30 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 12 из них сбили над Белгородской областью.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

В ЕС признали, что Украине придется уступить свою территорию / Сила ПВО сбили 13 беспилотников над двумя регионами России / В Запорожье ПВО ВСУ подбила украинский Су-27, пилот погиб / Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией / НАТО готовит военно-политический ответ на инцидент с беспилотниками в Польше / В Киеве признали, что Украина не готова вести мирные переговоры с Россией / Трасса Херсон – Николаев перешла под огневой контроль армии России / «Приехали…» Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,