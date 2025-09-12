Двое жителей Белгородской области ранены в результате ударов беспилотников ВСУ

В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов получили ранения два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в посёлке Пролетарский Ракитянского района.

«В результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», – отметил он.

Еще один инцидент произошел в районе села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа, где FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.

«Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – пояснил губернатор Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube