российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 сентября 2025, 21:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Двое жителей Белгородской области ранены в результате ударов беспилотников ВСУ

В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов получили ранения два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в посёлке Пролетарский Ракитянского района.

«В результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», – отметил он.

Еще один инцидент произошел в районе села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа, где FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.

«Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – пояснил губернатор Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

НАТО начинает операцию «Восточный страж» после прилета дронов в Польшу / ВС РФ освободили еще одно поселение в Днепропетровской области и сбили украинский Су-27 / В МВФ заявили о нехватке 20 млрд долларов для помощи Киеву / В ЕС признали, что Украине придется уступить свою территорию / При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области, пострадали шестеро, включая ребенка / Силы ПВО сбили 13 беспилотников над двумя регионами России / В Запорожье ПВО ВСУ подбила украинский Су-27, пилот погиб / Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,