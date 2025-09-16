российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 сентября 2025, 19:49 мск

Над Брянской областью сбиты два беспилотника: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар беспилотниками по Брянской области, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель», – уточнил губернатор.

По его словам, пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Богомаз также сообщил, что средствами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Брянск, Анастасия Смирнова

