Над Брянской областью сбиты два беспилотника: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины нанесли новый удар беспилотниками по Брянской области, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель», – уточнил губернатор.
По его словам, пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Богомаз также сообщил, что средствами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Брянск, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»