В течение дня над регионами России сбили 12 украинских беспилотников

В течение дня с 8:45 до 17:00 по московскому времени средства российские противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 4 регионами РФ.

Как сообщает министерство обороны России, пять беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области, еще четыре – над Курской областью, два – над Брянской и один над Ростовской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении одного мирного жителя. В Белгородской области также есть пострадавший.

Москва, Анастасия Смирнова

