При ударе дрона ВСУ ранена жительница Белгородской области

Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата в Белгородской области получила ранение мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Никольское Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по административному зданию предприятия. Пострадала мирная жительница», – уточнил он в своем телеграм-канале.

По его словам, минно-взрывную травму и баротравму получила женщина, проходившая рядом. «Она самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 г. Белгорода. Лечение пострадавшая продолжит в стационаре», – отметил Гладков.

В результате детонации повреждены остекление и фасад здания. Осколками посечены два легковых автомобиля, добавил губернатор Белгородской области.

