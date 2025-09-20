российское информационное агентство 18+

При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области, трое ранены

В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области за прошедшие сутки один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«На окраине села Отрадовка в результате атаки дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина. В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, женщина отпущена на амбулаторное лечение», – уточнил губернатор.

По его словам, Краснояружский район подвергся пяти обстрелам, в ходе которых было выпущено 22 боеприпаса, и атакам 61 беспилотника, 15 из которых сбиты.

В то же время в Ракитянском районе в результате атаки дрона на автомобиль ранена женщина.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

