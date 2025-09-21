При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области, еще четверо ранены

В результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области погиб один мирный житель, четверо получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в Ракитянскую центральную районную больницу самостоятельно обратилась супруга погибшего. «У женщины диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения и ожог кисти. После оказания необходимой помощи пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение», – уточнил он.

В то же время, как сообщил глава Белгородской области, в Белгородском районе в селе Салтыково дрон атаковал работающий в поле трактор. Мужчину со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую районную больницу.

«Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Техника повреждена», – рассказал Гладков.

Ещё один FPV-дрон нанёс удар по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка Белгородского района. Бойцы самообороны доставили мужчину и двух женщин со множественными осколочными ранениями в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинские учреждения г. Белгорода.

По данным Министерства обороны РФ, в период с 10:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области.

