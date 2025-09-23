российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 сентября 2025, 16:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

18 туристов из России госпитализированы после ДТП в Турции

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали туристы из России. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), 18 россиян были госпитализированы, один из них находится в реанимации.

«18 человек в четырех госпиталях, один тяжелый в реанимации», – цитирует РИА «Новости» слова представителя РСТ. Туристы, получившие легкие травмы, уже находятся в отелях, уточнил собеседник агентства, сославшись на данные страховой компании.

В РСТ заявили, что пострадавшим россиянам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

ДТП произошло утром 23 сентября в районе Конаклы в Аланье. Туристический автобус столкнулся с маршруткой на трассе D400. Изначально турецкие СМИ сообщали о 15 пострадавших туристах, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Их гражданство не уточнялось.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Турция

В Турции 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом / Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта на Украине / Турция обвинила ЕС в «двойных стандартах» из-за визового режима / В Турции в перестрелке пострадала россиянка / Россиянин пытался вывезти в Турцию редкие чертежи коллекционных скрипок / Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече – Эрдоган / В Босфоре ищут пропавшего во время заплыва россиянина / Из России депортировали троих особо опасных турецких преступников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Турция,