18 туристов из России госпитализированы после ДТП в Турции

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали туристы из России. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), 18 россиян были госпитализированы, один из них находится в реанимации.

«18 человек в четырех госпиталях, один тяжелый в реанимации», – цитирует РИА «Новости» слова представителя РСТ. Туристы, получившие легкие травмы, уже находятся в отелях, уточнил собеседник агентства, сославшись на данные страховой компании.

В РСТ заявили, что пострадавшим россиянам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

ДТП произошло утром 23 сентября в районе Конаклы в Аланье. Туристический автобус столкнулся с маршруткой на трассе D400. Изначально турецкие СМИ сообщали о 15 пострадавших туристах, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Их гражданство не уточнялось.

