На тремя регионами России уничтожено еще 34 беспилотника

Сегодня в период с 14:00 до 19:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожила 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны России, вооруженные формирования Украины нанесли удары по Белгородской, Курской и Тульской областям.

Последствия атак уточняются.

Ранее с 08:00 до 14:00 мск российские силы ПВО сбили 58 вражеских беспилотников над Белгородской, Калужской, Рязанской и Тульской областями, а также Московским регионом.

С начала суток 23 сентября над регионами РФ нейтрализован в общей сложности 162 украинский БпЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

