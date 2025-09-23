На тремя регионами России уничтожено еще 34 беспилотника

Сегодня в период с 14:00 до 19:00 мск средства противовоздушной обороны уничтожила 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны России, вооруженные формирования Украины нанесли удары по Белгородской, Курской и Тульской областям.
Последствия атак уточняются.
Ранее с 08:00 до 14:00 мск российские силы ПВО сбили 58 вражеских беспилотников над Белгородской, Калужской, Рязанской и Тульской областями, а также Московским регионом.
С начала суток 23 сентября над регионами РФ нейтрализован в общей сложности 162 украинский БпЛА.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»