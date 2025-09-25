Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Белгородской области, погиб мирный житель

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погиб мужчина, который в момент атаки находился внутри», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«От полученных ранений он скончался на месте…» – добавил Гладков.

По его словам, в результате этого целенаправленного удара дом уничтожен огнём.

Белгород, Анастасия Смирнова

