Пятница, 26 сентября 2025, 17:22 мск

Мирный житель Курской области ранен при атаке дронов ВСУ

Сегодня в Курской области в результате атаки украинских беспилотных аппаратов получил ранение мирный житель Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района. Пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые осколочные ранения лица, передней брюшной стенки, левой ноги и руки», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что пострадавший госпитализирован в Курскую областную больницу.

Сегодня же глава Курской области сообщил, что в результате вчерашнего удара украинских дронов по территории агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Рыльского района пострадала работница предприятия, которая не сразу обратилась за медпомощью.

«У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки. К счастью, её жизни ничего не угрожает, медики оказали всю необходимую помощь», – пояснил губернатор.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

