Житель Белгородской области погиб при детонации боеприпаса

В Белгородской области в результате детонации боеприпаса погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло на окраине села Репяховка Краснояружского района.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков также отметил, что сегодня за медицинской помощью обратились двое пострадавших при атаке беспилотника на социальный объект в городе Шебекино.

«У мужчины и женщины диагностировали баротравмы. Помощь оказана, лечение продолжают в амбулаторных условиях», – отметил он.

Вместе с тем в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородском районе в селе Нечаевка повреждено помещение предприятия и перебит газопровод.

Белгород, Анастасия Смирнова

