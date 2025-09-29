российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 20:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Россией сбили 16 украинских беспилотников

Сегодня в период с 13:00 до 17:00 мск российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, 12 беспилотников сбиты над Республикой Крым, и по два – над территорией Курской и Белгородской областей.

Последствия ударов уточняются.

Ранее Минобороны России сообщало, что за сутки над Россией убыло уничтожено 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России освободила Кировск в ДНР / Армия России сжимает клещи вокруг Красного Лимана в ДНР / «Мегасделка на $90 млрд»: Зеленский ведет переговоры с Трампом о закупке оружия / ВС РФ нанесли массированный удар по украинскому ВПК и военным аэродромам / ВС РФ уничтожили тяговые подстанции для перевозок вооружения для ВСУ / Армия России освободила три населенных пункта в зоне спецоперации / Захарова предупредила о риске Третьей мировой войны в случае реализации провокации Зеленского / Житель Белгородской области погиб при детонации боеприпаса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,