Над Россией сбили 16 украинских беспилотников

Сегодня в период с 13:00 до 17:00 мск российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, 12 беспилотников сбиты над Республикой Крым, и по два – над территорией Курской и Белгородской областей.

Последствия ударов уточняются.

Ранее Минобороны России сообщало, что за сутки над Россией убыло уничтожено 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube