Бывший вице-губернатор Краснодарского края Власов оказался под следствием и решил уйти на СВО

Подавший в отставку заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов подал обращение об отправке на специальную военную операцию на фоне новостей об уголовном деле в его отношении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство уточняет, что в кабинете бывшего чиновника проведены обыски.

Власова подозревают в причастности к хищению средств для обеспечения участников военной операции. Согласно предварительной информации, которая фигурирует в СМИ, помощь не доходила до участников боевых действий, казаки-добровольцы были вынуждены покупать обмундирование и снаряжение за свой счет.

Краснодар, Анастасия Смирнова

