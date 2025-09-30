Главу МЧС Кабардино-Балкарии задержали за крупную взятку

Полицейские задержали начальника Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина. Генерала подозревают в получении взятки в особо крупной размере. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.

По версии следствия, Надежин получил 2 млн рублей от предпринимателя Анзора Ногмова за подписание документов по пожарной безопасности без проведения фактических проверок. Сообщается, что он согласовал и подписал договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ на опасных объектах, в том числе промышленного и топливно-энергетического комплекса. При этом фактические проверки и обследования зданий и помещений не проводились.

В отношении Надежина возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сегодня утром его задержали. В настоящее время у него дома и в рабочем кабинете проводятся обыски.

Надежин руководит региональным управление МЧС с 2014 года. В 2019 году ему присвоили звание генерал-майора.

Отметим, что, согласно УК РФ, получение взятки в особо крупном размере наказывается:

– штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей или в размере дохода осуждённого за период от 3 до 5 лет;

– штрафом в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки;

– лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет;

– лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.

Нальчик, Наталья Петрова

