Четыре жителя Дагестана планировали теракт в отделе полиции

В Дагестане задержали четверых жителей, которых подозревают в подготовке взрыва в отделе полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Теракт планировался в отделе полиции в Буйнакском районе. Правоохранители задержали четверых подозреваемых и заключили их под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 30 ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).

Махачкала, Зоя Осколкова

