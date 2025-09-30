При атаке дронов ВСУ в Белгородской области поврежден инфраструктурный объект

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в селе Березовка Борисовского района.

«Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что от ударов ещё нескольких дронов в двух частных домах пробиты крыши.

Украинские беспилотники атаковали в общей сложности шесть муниципалитетов Белгородской области. Повреждены жилые дома и гражданские автомобили. По предварительным данным, люди не пострадали.

Белгород, Анастасия Смирнова

