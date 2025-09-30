российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 20:42 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области поврежден инфраструктурный объект

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в селе Березовка Борисовского района.

«Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале, добавив, что от ударов ещё нескольких дронов в двух частных домах пробиты крыши.

Украинские беспилотники атаковали в общей сложности шесть муниципалитетов Белгородской области. Повреждены жилые дома и гражданские автомобили. По предварительным данным, люди не пострадали.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России разгромила последний западный форпост ВСУ для наступления на Северск / Трамп рассчитывает на встречу Путина и Зеленского / Украинский безэкипажный катер нашли рыбаки в Турции / Армия России близка к взятию еще одного населенного пункта в ДНР / Армия России освободила Кировск в ДНР / Над Россией сбили 16 украинских беспилотников / Армия России сжимает клещи вокруг Красного Лимана в ДНР / «Мегасделка на $90 млрд»: Зеленский ведет переговоры с Трампом о закупке оружия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,