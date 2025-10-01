В Татарстане нашли части тела человека в мусорных мешках

В Татарстане обнаружили человеческие останки в пакетах. По версии следствия, пенсионера убил сосед.

Как сообщили в региональном управлении СКР, убийство произошло 25 сентября в Елабуге. К 51-летнему местному жителю в гости зашел сосед. Мужчины распивали спиртное, а затем поспорили из-за долга.

В ходе конфликта хозяин несколько раз пырнул ножом гостя и продолжил употреблять алкоголь. 30 сентября он решил избавиться от тела, расчленил его и начал выносить в заброшенный гараж. В один из таких походов пакет порвался, останки упали на землю, в этот момент рядом остановился автомобиль.

Убийца скрылся, но был вскоре задержан оперативниками. Возбуждено уголовное дело.

Казань, Зоя Осколкова

