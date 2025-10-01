российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 октября 2025, 17:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Три жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина – осколочное ранение правой руки», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Пострадавших попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что в посёлке Задорожный Краснояружского района дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчину с ушибленной раной мягких тканей лица бойцы самообороны доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. После повторных атак дронов транспортное средство уничтожено огнём.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Российские войска открыли путь к дальнейшему наступлению в Запорожье и Днепропетровской области / Москва и Вашингтон подтвердили договоренности по Украине – Захарова / При атаке дронов ВСУ в Белгородской области поврежден инфраструктурный объект / Армия России разгромила последний западный форпост ВСУ для наступления на Северск / Трамп рассчитывает на встречу Путина и Зеленского / Украинский безэкипажный катер нашли рыбаки в Турции / Армия России близка к взятию еще одного населенного пункта в ДНР / Армия России освободила Кировск в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,