Три жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю женщина получила осколочное ранение спины, а мужчина – осколочное ранение правой руки», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Пострадавших попутным транспортом доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Для продолжения лечения они будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что в посёлке Задорожный Краснояружского района дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчину с ушибленной раной мягких тканей лица бойцы самообороны доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. После повторных атак дронов транспортное средство уничтожено огнём.

Белгород, Анастасия Смирнова

