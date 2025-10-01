Силы ПВО сбили над тремя регионами России 12 украинских беспилотников

Сегодня в период с 13:00 до 17.00 мск российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, семь дронов ВСУ сбиты над территорией Брянской области, еще четыре – над Курской областью и один – над Белгородской.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет.

Последствия ударов вражеских беспилотников уточняются.

