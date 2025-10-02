российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 октября 2025, 16:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Украинский беспилотник сбит над Нижегородской областью

Сегодня утром в Нижегородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Как сообщил глава региона, атака была отражена силами противовоздушной обороны на территории Кстовского района.

«По предварительным данным, пострадавших нет», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков беспилотникам работают экстренные службы.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи были сбиты 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самый серьезный удар пришелся на Воронежскую область, на территории которой было перехвачено 38 дронов ВСУ.

Нижний Новгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Силы ПВО сбили над тремя регионами России 12 украинских беспилотников / Три жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям / Российские войска открыли путь к дальнейшему наступлению в Запорожье и Днепропетровской области / Москва и Вашингтон подтвердили договоренности по Украине – Захарова / При атаке дронов ВСУ в Белгородской области поврежден инфраструктурный объект / Армия России разгромила последний западный форпост ВСУ для наступления на Северск / Трамп рассчитывает на встречу Путина и Зеленского / Украинский безэкипажный катер нашли рыбаки в Турции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,