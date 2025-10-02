Украинский беспилотник сбит над Нижегородской областью

Сегодня утром в Нижегородской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Как сообщил глава региона, атака была отражена силами противовоздушной обороны на территории Кстовского района.

«По предварительным данным, пострадавших нет», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков беспилотникам работают экстренные службы.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи были сбиты 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самый серьезный удар пришелся на Воронежскую область, на территории которой было перехвачено 38 дронов ВСУ.

Нижний Новгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

