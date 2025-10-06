В Сибири нашли тело пропавшей месяц назад девушки

В Новосибирской области пропавшую месяц назад девушку нашли убитой. Под подозрение попал молодой человек.

В начале сентября стало известно об исчезновении 19-летней жительницы Тогучина. «Благодаря совместным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции убийство, замаскированное под безвестное исчезновение, удалось раскрыть», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что с девушкой расправился ее сожитель. Он зарезал возлюбленную и выбросил орудие убийства, а тело вывез на окраину города и забросал ветками.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключат под стражу.

Новосибирск, Зоя Осколкова

