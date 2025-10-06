российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Понедельник, 6 октября 2025, 21:22 мск

В Курской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста

В Курской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ранен мирный житель. Об это сообщил глава региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в поселке Коренево Кореневского района.

«Вражеский БПЛА совершил атаку на местного жителя, который передвигался на велосипеде. В результате удара у 41-летнего мужчины осколочные ранения ног», – уточнил губернатор.

Хинштейн пояснил, что пострадавший доставлен в Курскую областную больницу.

