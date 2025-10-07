российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 октября 2025, 18:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали 5 муниципалитетов в Белгородской области: ранен мирный житель

Сегодня вооруженные формирования Украины атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, житель региона получил ранения при ударе беспилотника по автомобилю в Грайворонском округе в хуторе Масычево.

«Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор.

Удары ВСУ также пришлись на гражданские объекты и жилье в Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах, а также Белгородский район. В селе Борисовка от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне спецоперации / Трамп почти принял решение по передаче ракет «Томагавк» Украине, но требует уточнений / В Курской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста / В Тюмени обезврежены три вражеских беспилотника / Число жертв ракетного удара ВСУ по Белгороду увеличилось / Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в ЛНР – погиб мирный житель / СМИ: Киев переплатил 129 млн долларов по контрактам на закупку оружия / В Белгородской области при атаке дрона погиб боец подразделения «Орлан»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,