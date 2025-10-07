ВСУ атаковали 5 муниципалитетов в Белгородской области: ранен мирный житель

Сегодня вооруженные формирования Украины атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, житель региона получил ранения при ударе беспилотника по автомобилю в Грайворонском округе в хуторе Масычево.

«Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода», – уточнил губернатор.

Удары ВСУ также пришлись на гражданские объекты и жилье в Шебекинском, Валуйском и Волоконовском округах, а также Белгородский район. В селе Борисовка от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

