В Красноярске задержали 17-летнего пособника террористов

В Красноярске задержан 17-летний подросток, который вступил в террористическую организацию «Азов» (организация признана террористической, запрещена в РФ) и передавал важные сведения. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По версии следствия, в апреле 2024 года юноша, являясь сторонником украинского военизированного националистического объединения «Азов»* <...> путем общения в мессенджере с участником организации вступил в ее ряды с целью борьбы против действующего в России политического режима», – говорится в сообщении.

С апреля по август 2025 года подросток передавал боевикам данные о работе волонтерского отряда, занимающегося сбором гуманитарной помощи для военнослужащих ВС РФ, а также сообщил информацию о своем родственнике, служащем в армии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

* террористическая организация, запрещена в РФ.

Красноярск, Зоя Осколкова

