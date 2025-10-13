российское информационное агентство 18+

Дрон ВСУ атаковал работающий в поле комбайн: ранен мирный житель

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранен комбайнер. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, ЧП произошло в Белгородском районе вблизи села Бочковка.

«Работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель», – уточнил губернатор.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Октябрьскую районную больницу. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног.

Гладков обратил внимание, что ВСУ также нанесли удар дронами по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района. В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атаке четырех вражеских беспилотников. В городе Грайворон от в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление.

Белгород, Анастасия Смирнова

