Дрон ВСУ атаковал работающий в поле комбайн: ранен мирный житель

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранен комбайнер. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, ЧП произошло в Белгородском районе вблизи села Бочковка.
«Работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника. Ранен водитель», – уточнил губернатор.
Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Октябрьскую районную больницу. У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног.
Гладков обратил внимание, что ВСУ также нанесли удар дронами по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района. В городе Шебекино производственное предприятие подверглось атаке четырех вражеских беспилотников. В городе Грайворон от в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и заборы. Кроме того, в одном социальном объекте повреждено остекление.
Белгород, Анастасия Смирнова
