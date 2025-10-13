российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025

В городе Шебекино при атаке беспилотника ранены два бойца самообороны

В городе Шебекино при атаке украинского дрона ранения получили два бойца подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, один из пострадавших получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. У второго бойца самообороны диагностирована минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, туловища, руки и ноги.

Раненые госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Шебекино, Анастасия Смирнова

