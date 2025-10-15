российское информационное агентство 18+

Среда, 15 октября 2025, 11:17 мск

Житель Туапсе вербовал россиян для отправки на Украину

В Сочи задержали жителя Туапсе, которого подозревают в вербовке россиян для вступления в украинскую террористическую организацию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, мужчина, действуя по указанию иностранного куратора, подыскивал людей в интернете и вовлекал их в противоправную деятельность.

Ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали выехать на Украину, чтобы примкнуть к террористам.

Молодого человека задержали в аэропорту Сочи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьями 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Краснодар, Зоя Осколкова

