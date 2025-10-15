российское информационное агентство 18+

15 октября 2025

Жительница Башкирии зарубила топором мужа, сына и подругу

В Башкирии осудили женщину, которая за свою жизнь расправилась с мужем, сыном и подругой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

58-летней жительницу башкирского города Благовещенска обвиняли в убийстве 40-летнего сына. Мать несколько раз ударила отпрыска топором, а затем облила горючей жидкостью и подожгла. Мужчина скончался.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая причастна к убийству, совершенному в 2005 году. Она зарубила топором подругу из соседней деревни. Это убийство 20 лет оставалось нераскрытым.

При этом женщина ранее была судима за убийство мужа в 1994 году, с которым она расправилась аналогичным способом. Тогда суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

«Женщина признана виновной по статье 105 УК РФ (убийство), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Уфа, Зоя Осколкова

