Среда, 15 октября 2025, 19:35 мск

Три мирных жителя Белгородской области ранены в результате ударов ВСУ

В Белгородской области в результате новых ударов вооруженных формирований киевского режима ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в Грайворонском округе в селе Козинка.

«В результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации», – уточнил губернатор.

Медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, у женщины – минно-взрывную травму, осколочное ранение ноги и поясничной области. Пострадавшие самостоятельно обратились в местную больницу, для дальнейшего лечения они будут переведены в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

Еще одно ЧП произошло в селе Березовка Борисовского района, где FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате атаки пострадал водитель, его доставили в местную центральную районную больницу.

«Мужчине диагностированы минно-взрывная травма, баротравма, а также осколочные ранения ноги, плеча и спины», – сообщил глава Белгородской области, добавив, что пострадавший будет переведен на лечение в больницу №2 областного центра.

Белгород, Анастасия Смирнова

