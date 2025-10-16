российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 октября 2025, 17:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Армении автоугонщик заколол вилами супругов из России

В Армении мужчина напал на супругов из России и заколол их вилами, а затем расправился с еще одной парой. Подозреваемого задержали.

Известного ростовского врача-эндокринолога Марины Айрапетян и ее супруга нашли мертвыми недалеко от Арамуса. На телах обнаружены следы от ударов вилами и огнестрельные ранения. В морковном поле неподалеку были найдены еще двое погибших с похожими травмами.

По подозрению в убийстве задержали местного жителя. По версии следствия, мужчина хотел угнать автомобиль россиян, которые приехали в Армению в отпуск и остановились отдохнуть в беседке у дороги. После того, как супруги оказали сопротивление, он убил пару и скрылся на их машине.

Марина Айрапетян – гражданка России, работала врачом-эндокринологом и специалистом УЗИ в клинике в Ростове-на-Дону. У супругов в РФ осталась 15-летняя дочь.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Убийства

Жительница Башкирии зарубила топором мужа, сына и подругу / В Петербурге сосед застрелил именитого архитектора на глазах у дочери / В Сибири нашли тело пропавшей месяц назад девушки / На Камчатке пенсионер расчленил сотрудника своего магазина / В Ульяновске муж расправился с женой и двумя дочерьми из-за долга / В Татарстане нашли части тела человека в мусорных мешках / В Пакистане подростка приговорили к 100 годам тюрьмы за убийство родных / В парках Москвы ночью обнаружили два трупа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,