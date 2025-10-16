В Армении автоугонщик заколол вилами супругов из России

В Армении мужчина напал на супругов из России и заколол их вилами, а затем расправился с еще одной парой. Подозреваемого задержали.

Известного ростовского врача-эндокринолога Марины Айрапетян и ее супруга нашли мертвыми недалеко от Арамуса. На телах обнаружены следы от ударов вилами и огнестрельные ранения. В морковном поле неподалеку были найдены еще двое погибших с похожими травмами.

По подозрению в убийстве задержали местного жителя. По версии следствия, мужчина хотел угнать автомобиль россиян, которые приехали в Армению в отпуск и остановились отдохнуть в беседке у дороги. После того, как супруги оказали сопротивление, он убил пару и скрылся на их машине.

Марина Айрапетян – гражданка России, работала врачом-эндокринологом и специалистом УЗИ в клинике в Ростове-на-Дону. У супругов в РФ осталась 15-летняя дочь.

