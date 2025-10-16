Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Белгородской области: ранены три человека

Сегодня в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области ранения получили четвнеро местных жителей, трое из них находились в рейсовом автобусе. Об это сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП с автобусом произошло в селе Илек-Кошары Ракитянского района.

«В результате атаки FPV-дрона на рейсовый автобус ранены трое: водитель и две женщины», – уточнил губернатор.

Мужчине медики диагностировали множественные осколочные ранения головы и руки. У одной из пострадавших женщин минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй – множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Врачи оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.

Глава Белгородской области также отметил, что еще одно ЧП произошло в селе Гора-Подол Грайворонского округа. В результате удара дрона по частному домовладению пострадала еще одна женщина. Она госпитализирована с минно-взрывной травмой и баротравмой.

Для дальнейшего обследования и лечения все пострадавшие будут доставлены в больницу №2 областного центра.

Белгород, Анастасия Смирнова

