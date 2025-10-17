При ракетном ударе ВСУ ранен житель Белгородской области, повреждены объекты инфраструктуры

В Белгородской области в результате ракетного удара со стороны вооруженных формирований киевского режима ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ракетном обстрелу подвергся город Валуйки. «Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь», – уточнил губернатор.

В то же время Гладков отметил, что в результате атаки повреждены два объекта инфраструктуры. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий.

Глава Белгородской области обратил внимание, что удары также были нанесены по жилым домам и гражданскому транспорту в нескольких населенных пунктах, в том числе в городе Грайворон, а также в Белгородском и Борисовском районах.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

