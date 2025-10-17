российское информационное агентство 18+

Пятница, 17 октября 2025, 20:12 мск

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Брянской области, ранен мирный житель

В Брянской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале, назвав случившееся бесчеловечным преступлением.

По его словам, ЧП произошло в деревне Шилинка Суземского района.

«В результате целенаправленного удара украинских FPV – дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», – отметил губернатор.

По его словам, пострадавший госпитализирован.

Брянск, Анастасия Смирнова

