Суббота, 18 октября 2025, 00:30 мск

За два часа над Россией сбили 29 украинских беспилотников

В пятницу, 17 октября, в период с 21:00 до 23:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над семью регионами РФ. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Самый серьезный удар пришелся на Воронежскую область, над которой сбили девять вражеских беспилотников, и Белгородскую область, где нейтрализовали восемь дронов ВСУ.

Кроме того, при отражении воздушной атаки уничтожены БпЛА:

  • шесть – над территорией Брянской области,
  • по два – над территориями Волгоградской и Орловской областей,
  • по одному – над территориями Курской и Ростовской областей.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

