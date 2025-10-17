За два часа над Россией сбили 29 украинских беспилотников

В пятницу, 17 октября, в период с 21:00 до 23:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над семью регионами РФ. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Самый серьезный удар пришелся на Воронежскую область, над которой сбили девять вражеских беспилотников, и Белгородскую область, где нейтрализовали восемь дронов ВСУ.

Кроме того, при отражении воздушной атаки уничтожены БпЛА:

шесть – над территорией Брянской области,

по два – над территориями Волгоградской и Орловской областей,

по одному – над территориями Курской и Ростовской областей.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube