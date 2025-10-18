российское информационное агентство 18+

Суббота, 18 октября 2025, 14:28 мск

Средства ПВО уничтожили 8 беспилотников над Белгородской областью: ранен ребенок

Сегодня в период с 10:00 до 13:00 мск силы противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны России, удар пришелся на Белгородскую область.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со своей стороны уточнил, что в Валуйском округе при атаке дронов получил ранения 13-летний ребенок.

«На окраине хутора Кургашки FPV-дрон нанёс удар по легковому автомобилю. Ранен мальчик. Попутным транспортом ребёнок доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и ноги», – отметил глава региона.

Для дальнейшего лечения ребенок будет переведен в детскую областную клиническую больницу.

Белгород, Анастасия Смирнова

