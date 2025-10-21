Силы ПВО обезвредили шесть дронов ВСУ над Брянской областью

Сегодня днем вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории. Как сообщает Министерство обороны России, в период с 12:00 до 16.00 мск средствами противовоздушной обороны нейтрализованы шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, атака пришлась на Брянскую область. Глава региона Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что пострадавших и разрушений нет. При этом он предупредил жителей региона о ракетной опасности на территории области.

Ранее Богомаз сообщал, что сегодня ночью ВСУ атаковали город Клинцы, в результате удара пострадал 15-летний подросток.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube