При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранена 9-летняя девочка

В Белгородской области в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов получили ранения два мирных жителя, в том числе 9-летняя девочка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в свои телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в Грайворонском округе, когда накануне в результате в селе Новостроевка-Первая удара дрона по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая погиб мирный житель. «Сегодня родители привезли ее (девочку) в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали ей осколочное ранение ноги», – уточнил губернатор.

Вместе с тем сегодня в селе Головчино при атаке дрона беспилотника по спецтехнике ранен водитель. Пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, он госпитализирован.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube