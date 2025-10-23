В Барнауле задержали сторонника террористов при попытке поджога храма

В Барнауле задержали сторонника террористов, который пытался устроить пожар в храме. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Спецслужбы установили, что мужчина действовал в интересах международной террористической организации. Они изготовил зажигательные устройства и попытался поджечь храм в целях дестабилизации деятельности органов власти.

Правоохранители пресекли преступную деятельность и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Отмечается, что подозреваемый – сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube