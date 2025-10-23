Сегодня днем силы ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ над двумя регионами РФ

Сегодня в период с 12.00 до 16.00 мск средства противовоздушной обороны нейтрализовали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны РФ, 14 БПЛА сбили над территорией Белгородской области и еще один – в Брянской области.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ, в результате чего, по предварительным данным, ранения получили 12 мирных жителей, включая ребенка.
Москва, Анастасия Смирнова
