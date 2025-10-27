российское информационное агентство 18+

Понедельник, 27 октября 2025, 14:30 мск

В Оренбургской области сосед убил учительницу и посадил труп за руль

В Бугуруслане Оренбургской области 42-летний мужчина убил свою соседку. Преступника задержали, его мотивы устанавливаются.

Убийство было совершено на парковке, когда учительница физкультуры садилась в автомобиль. Мужчина напал на женщину и задушил ее, при этом крики слышали прохожие, но не успели помочь.

Убийца скрылся на этом же автомобиле, врезался в столб, пересадил тело женщины за руль и ушел домой. Его задержали по месту жительства.

Выяснилось, что подозреваемый – сосед жертвы. Он неоднократно конфликтовал с женщиной. Есть сведения, что мужчина состоит на психиатрическом учете.

Оренбург, Зоя Осколкова

